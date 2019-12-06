Армия и оружие
Российская газетаАвианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря. Это следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
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Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году
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Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
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Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера
Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года.
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Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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Зачем "Газпром" продает акции "Газпром" согласился продать акции Conexus Baltic Grid после того, как это потребовала Латвия.
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В следующем году компания представит обновленное поколение малолитражного хэтчбека, сделав его, по сути, совершенно новым автомобилем.
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
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Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Появилась информация о Kia Seltos для России
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
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НАСА отправит к Луне женские манекены
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Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
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Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Происшествия
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Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
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Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Финансы
Курс евро и доллара: что произойдет на валютном рынке в четверг
Доллар практически не изменится в цене и будет торговаться по 17,5085 лея. Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным.