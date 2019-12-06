Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАвианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря. Это следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
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