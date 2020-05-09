Общество

News.ruNews.ruАвиапарад Победы отменили во Владивостоке

Авиационный парад в честь 75-летия Победы отменили во Владивостоке из-за сильного тумана. Планировалось, что 21 самолёт и вертолёт пролетят в сторону Золотого моста со стороны Амурского залива. Но из-за непогоды парад сначала перенесли на два часа, а затем отменили вовсе, сообщает РИА Новости.
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Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.
РИА Новостивчера в 22:16

Подробнее о событии

Авиапарад во Владивостоке отменили из-за тумана

Коммерсантъвчера в 22:56

Во Владивостоке отменили авиационный парад в честь Дня Победы

Владивосток-Новостивчера в 23:44

Авиапарад Победы во Владивостоке отменили из-за погоды

КП - Владивостоквчера в 22:31

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь Дня Победы

PrimaMedia.ruвчера в 22:33

Во Владивостоке салют в честь 75-летия Великой Победы состоится

Восток-Медиавчера в 23:31

Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

РИА Новостивчера в 22:16

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

РБКвчера в 22:34
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

REGNUM 05:10
44
Общество

Ограничения на въезд и выезд ввели в семи территориях Ставрополья

Власти Ставропольского края ввели ограничения на въезд и выезд на территории пяти районов, одного городского округа и одного города для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 16:28
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Вести.Ru 05:27
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Политика

Путин поручил Шойгу передать благодарность участникам авиапарада в РФ

NewInform 05:18
Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 07 мая в 17:00
Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

РИА Новости 07 мая в 16:15
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Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

ТАСС вчера в 20:26
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
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Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
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Общество

Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне

ТАСС 03:19
69
Общество

Российские суды начнут работать 12 мая

Российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
1743.ru вчера в 13:00
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
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Происшествия

В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы

Столичные правоохранители задержали девятерых участников акции памяти о Великой Отечественной войне, проходившей на Тверской улице, информирует "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 05:21
Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
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Общество

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
533
Общество

В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек.
ТАСС 03:46
Политика

В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда

Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия вчера в 14:29
1,1K
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
36
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
197
Происшествия

СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса

В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Известия 02:02
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Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
6
Кино

Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»

Вечером, в 17:00, Okko представит большой праздничный концерт «Песни Победы» в честь Дня Победы.
Lenta.ru 00:00
Общество

За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19

В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек.
Газета.Ru 03:51
10
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
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