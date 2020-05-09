Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.

с чего всё началось

Авиационный парад в честь 75-летия Победы отменили во Владивостоке из-за сильного тумана. Планировалось, что 21 самолёт и вертолёт пролетят в сторону Золотого моста со стороны Амурского залива. Но из-за непогоды парад сначала перенесли на два часа, а затем отменили вовсе, сообщает РИА Новости.

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