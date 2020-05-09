Общество
News.ruАвиапарад Победы отменили во Владивостоке
Авиационный парад в честь 75-летия Победы отменили во Владивостоке из-за сильного тумана. Планировалось, что 21 самолёт и вертолёт пролетят в сторону Золотого моста со стороны Амурского залива. Но из-за непогоды парад сначала перенесли на два часа, а затем отменили вовсе, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.РИА Новостивчера в 22:16
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Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
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ТАСС 03:46
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ИА Красная Весна 01:31
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Происшествия
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За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19
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Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
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