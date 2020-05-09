Общество
News.ruАвиапарад Победы отменили во Владивостоке
Авиационный парад в честь 75-летия Победы отменили во Владивостоке из-за сильного тумана. Планировалось, что 21 самолёт и вертолёт пролетят в сторону Золотого моста со стороны Амурского залива. Но из-за непогоды парад сначала перенесли на два часа, а затем отменили вовсе, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.РИА Новостивчера в 22:16
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Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Общество
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:23
Общество
На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом
На 9 мая в Тульской области зарегистрировано 86 новых заболевших коронавирусом Фото из архива Myslo.
MySLO.ru 03:45
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM вчера в 18:43
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Происшествия
Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке
332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке.
Газета.Ru 02:55
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Общество
Названы российские регионы, которым угрожает засуха
Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета 01:18
Армия и оружие
Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 07 мая в 10:48
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Экономика
Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru вчера в 08:40
Энергетика
Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне
Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41