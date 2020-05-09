Из-за погодных условий воздушный парад пришлось перенести. Ориентировочно мероприятие состоится в 13:00, если туман рассеется, пишет KP.RU. Как сообщало ИА REGNUM, День Победы в 2020 году Россия празднует в онлайн режиме.

Во Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли

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