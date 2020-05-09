Общество
REGNUMВо Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли
Из-за погодных условий воздушный парад пришлось перенести. Ориентировочно мероприятие состоится в 13:00, если туман рассеется, пишет KP.RU. Как сообщало ИА REGNUM, День Победы в 2020 году Россия празднует в онлайн режиме.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Мурашко рассказал о подъёме заболеваемости из-за коронавируса в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране наблюдается подъём заболеваемости из-за коронавируса.
RT на русском 20:20
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 16:44
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото
Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews 04:11
Общество
С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим
Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
Общество
В России суды возобновят работу с 12 мая
С 12 мая российские суды переходят на обычный график работы – судьи начнут рассматривать дела всех категорий, но при этом будут соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Верховный суд разослал председателям судов.
Полит.ру 05:41
Армия и оружие
Российским военным запретили публиковать в интернете данные о службе
В начале марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о своей службе или службе других военных.
Rambler News Service 06 мая в 14:57
Политика
В Белоруссии появился желающий баллотироваться в президенты
Бывший посол Белоруссии в США и Мексике, создатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил о намерении баллотироваться в президенты.
Московский Комсомолец 14:00
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Общество
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости 21:51
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Политика
США назвали России условие для продления ракетного договора
Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Экономика
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
ПРАЙМ 17:54
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Происшествия
Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы 11:27
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru 05:53
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ 03:43
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 07:45
Хоккей
Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 10:59
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости 14:16