Общество
Российская газетаАвиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды
Авиационный парад в честь 75-летия Победы во Владивостоке отложили на два часа, а затем совсем отменили из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота. Предварительно из-за нелетной погоды парад перенесли с 11.00 на 13.00 местного времени.
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с чего всё началось
Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.РИА Новостивчера в 22:16
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Здоровье
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
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РБК вчера в 23:44
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Газета.Ru вчера в 20:59
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Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
МИР 24 вчера в 23:42
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Samsung выпустит собственную дебетовую карту
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Ридус вчера в 08:34
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
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Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем
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Профиль вчера в 04:17
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
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Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
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Коммерсантъ вчера в 20:14
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На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 07 мая в 10:31
Политика
Трамп намерен отправить 8 тыс. аппаратов ИВЛ другим странам
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Московский Комсомолец 00:29
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Газета.Ru вчера в 05:53
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Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
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Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
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