Общество

Российская газетаРоссийская газетаАвиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды

Авиационный парад в честь 75-летия Победы во Владивостоке отложили на два часа, а затем совсем отменили из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота. Предварительно из-за нелетной погоды парад перенесли с 11.00 на 13.00 местного времени.
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с чего всё началось

Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.
РИА Новостивчера в 22:16

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Во Владивостоке из-за непогоды отменили воздушный парад в честь Дня Победы

REGNUM00:09

Авиапарад Победы во Владивостоке отменили из-за погоды

КП - Владивостоквчера в 22:31

Во Владивостоке отменили авиационный парад в честь Дня Победы

Владивосток-Новостивчера в 23:44

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

РБКвчера в 22:34

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь Дня Победы

PrimaMedia.ruвчера в 22:33

Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

РИА Новостивчера в 22:16

Авиапарад во Владивостоке отменили из-за тумана

Коммерсантъвчера в 22:56
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста 07 мая в 08:16
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 03:41
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Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Известия вчера в 19:38
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Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
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Футбол

«Ювентус» не будет менять Пьянича на Артура, «Барса» требует доплаты

Чемпионат вчера в 22:56
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Общество

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

МИР 24 вчера в 23:42
Гаджеты

Samsung выпустит собственную дебетовую карту

Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
Ридус вчера в 08:34
Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
1,1K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
2,1K
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем

Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль вчера в 04:17
112
Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
247
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,3K
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
115
Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ вчера в 20:14
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Спорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат 07 мая в 10:31
Политика

Трамп намерен отправить 8 тыс. аппаратов ИВЛ другим странам

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 00:29
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
1,1K
Шоу-бизнес

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
146
Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Общество

Соловьев рассказал о своих «продажных» недоброжелателях в Telegram

Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю в Сети и Telegram-каналах, рассказав, что против него ополчились люди, которые еще недавно были лояльны к власти, но затем решили подзаработать.
Экономика сегодня 00:52
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