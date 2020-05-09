Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.

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Авиационный парад в честь 75-летия Победы во Владивостоке отложили на два часа, а затем совсем отменили из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота. Предварительно из-за нелетной погоды парад перенесли с 11.00 на 13.00 местного времени.

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