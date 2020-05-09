Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.

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Парад военной авиации в честь Дня Победы во Владивостоке отменили из-за тумана. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота РИА «Новости». Сначала из-за тумана проведение авиапарада перенесли на 13.00 (6.00 мск) с запланированных 11.00 (4.00 мск).

Во Владивостоке из-за тумана отменили авиапарад в честь Дня Победы

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