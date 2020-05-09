Общество
ВедомостиВо Владивостоке из-за тумана отменили авиапарад в честь Дня Победы
Парад военной авиации в честь Дня Победы во Владивостоке отменили из-за тумана. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота РИА «Новости». Сначала из-за тумана проведение авиапарада перенесли на 13.00 (6.00 мск) с запланированных 11.00 (4.00 мск).
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Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.РИА Новостивчера в 22:16
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Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Футбол
Максим Орешкин стал председателем совета директоров футбольного ЦСКА
Бывший министр экономики, а ныне помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин был избран председателем совета директоров ПФК ЦСКА.
Вести.Ru вчера в 08:29
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Боец UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус
Газета.Ru 02:08
Гаджеты
В Европе представлен смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google
Компания Huawei официально сообщила о скором поступлении в продажу на территории Европы нового смартфона Huawei P Smart 2020, главной особенностью которого является поддержка сервисов Google и магазина приложений Google Play.
iXBT.com 01:48
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
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Авто
У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
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За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Ростех «оживил» фотографии военных лет
Госкорпорация «Ростех» в рамках проекта «Оживший кадр» анимировала фотографии времен Великой Отечественной войны.
Аргументы и Факты 01:35
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
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Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
В Кремле напомнили о пяти днях до истечения указа Владимира Путина о режиме самоизоляции.
Деловое.ТВ 07 мая в 15:17
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Общество
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт впервые стал отцом
Актер Руперт Гринт, прославившийся после исполнения роли Рона Уизли во всех частях «Поттерианы», впервые стал отцом.
Live24 вчера в 08:24
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
Политика
Вашингтон выдвинул России ряд условий для продления СНВ-3
Вашингтон, 9 мая 2020, 08:28 — REGNUM Соединённые Штаты вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией до истечения срока его действия в следующем году, если Китай также не станет частью этой сделки.
REGNUM 01:28
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Общество
Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах.
РБК вчера в 22:02
Общество
В Грозном заработают малые предприятия со следующей недели
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на следующей неделе в регионе начнется ослабление ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
Финансы
ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п
Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 08:37
Игры
Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X
Astera 07 мая в 05:30
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Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине
Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
Футбол
Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе
ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса
Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
REGNUM вчера в 23:18
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Общество
Мясников назвал опасность нарушения режима дня на самоизоляции
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
Газета.Ru 00:55