Общество

ВедомостиВедомостиВо Владивостоке из-за тумана отменили авиапарад в честь Дня Победы

Парад военной авиации в честь Дня Победы во Владивостоке отменили из-за тумана. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота РИА «Новости». Сначала из-за тумана проведение авиапарада перенесли на 13.00 (6.00 мск) с запланированных 11.00 (4.00 мск).
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Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.
РИА Новостивчера в 22:16

Подробнее о событии

Авиапарад во Владивостоке отменили из-за тумана

Коммерсантъвчера в 22:56

Во Владивостоке отменили авиационный парад в честь Дня Победы

Владивосток-Новостивчера в 23:44

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

РБКвчера в 22:34

Авиапарад во Владивостоке отложили из-за нелетной погоды

Российская газетавчера в 22:41

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь Дня Победы

PrimaMedia.ruвчера в 22:33

Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

РИА Новостивчера в 22:16

Авиапарад Победы во Владивостоке отменили из-за погоды

КП - Владивостоквчера в 22:31
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Здоровье

Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки

Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
914
Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today вчера в 08:05
86
Футбол

Максим Орешкин стал председателем совета директоров футбольного ЦСКА

Бывший министр экономики, а ныне помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин был избран председателем совета директоров ПФК ЦСКА.
Вести.Ru вчера в 08:29
Единоборства

Боец UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус

Газета.Ru 02:08
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Гаджеты

В Европе представлен смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google

Компания Huawei официально сообщила о скором поступлении в продажу на территории Европы нового смартфона Huawei P Smart 2020, главной особенностью которого является поддержка сервисов Google и магазина приложений Google Play.
iXBT.com 01:48
Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
20
Авто

У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 07 мая в 03:49
35
Общество

За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru вчера в 08:53
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Общество

Ростех «оживил» фотографии военных лет

Госкорпорация «Ростех» в рамках проекта «Оживший кадр» анимировала фотографии времен Великой Отечественной войны.
Аргументы и Факты 01:35
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
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Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

В Кремле напомнили о пяти днях до истечения указа Владимира Путина о режиме самоизоляции.
Деловое.ТВ 07 мая в 15:17
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
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Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
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Общество

Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

РИА Новости вчера в 21:51
5
Шоу-бизнес

Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт, прославившийся после исполнения роли Рона Уизли во всех частях «Поттерианы», впервые стал отцом.
Live24 вчера в 08:24
1
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
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Политика

Вашингтон выдвинул России ряд условий для продления СНВ-3

Вашингтон, 9 мая 2020, 08:28 — REGNUM Соединённые Штаты вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией до истечения срока его действия в следующем году, если Китай также не станет частью этой сделки.
REGNUM 01:28
431
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
75
Общество

Власти Москвы объяснили нормы использования масок и перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая жители столицы должны носить перчатки и маски в общественном транспорте и магазинах.
РБК вчера в 22:02
453
Общество

В Грозном заработают малые предприятия со следующей недели

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на следующей неделе в регионе начнется ослабление ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
6
Финансы

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п

Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 08:37
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Игры

Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X

Astera 07 мая в 05:30
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
1,9K
Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК вчера в 19:06
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Футбол

Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе

ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Экономика

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса

Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
REGNUM вчера в 23:18
244
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
159
Общество

Мясников назвал опасность нарушения режима дня на самоизоляции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
Газета.Ru 00:55
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