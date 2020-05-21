Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.

с чего всё началось

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов. Рекомендации, которые предлагают запретить заполнять самолет на 50% от общего числа посадочных мест, надзорная служба выпустила 18 мая.

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