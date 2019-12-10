Экономика

BFM.ruBFM.ruАвиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Там объяснили ситуацию тем, что перевозчики так и не получили обещанные властями 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в прошлом году.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал прогноз о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Известия08:37

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Коммерсантъ01:48

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБК00:51

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новости02:37

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

News.ru 09:26
Общество

Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
РИА Новости 09:19
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Газета.Ru 09:22
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Интерфакс 05:51
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.
Российская газета 09:39
Общество

В Турции утвердили закон о налоге на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон, согласно которому отели смогут взимать с туристов налог на проживание.
Gazeta.SPb вчера в 08:22
Политика

Путин призвал уменьшать количество пластиковой посуды

Президент РФ Владимир Путин призвал к сокращению количества пластиковой посуды.
Life.ru 09:44
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
Хоккей

Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу

Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский объяснил, почему он расторг контракт с хоккеистом Никитой Щербаком, который успел поиграть в НХЛ.
Экспресс газета вчера в 22:00
Экономика

На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
REGNUM 05:29
Политика

Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского проходит в Париже

Пятый канал вчера в 14:09
Экономика

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов.
Коммерсантъ 01:28
Шоу-бизнес

Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке

Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев.
Телепрограмма 09:36
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Политика

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

ТАСС 09:37
Футбол

ЦСКА предложил 8 млн евро за нападающего сборной Словакии

Bookmaker-ratings.ru 03:08
Футбол

Дмитрий Сычев заявил о завершении профессиональной карьеры

Inc-news.ru 08:39
Космос

Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Lenta.ru 08 декабря в 11:54
Политика

Аваков: у Суркова «сдали нервы» на саммите в Париже

На прошедшем в Париже саммите при обсуждении возвращения Киеву контроля над границей с Россией у помощника российского президента Владислава Суркова сдали нервы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Коммерсантъ 09:56
Кино

Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года

Piter.tv 08 декабря в 09:59
Политика

Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире

Как следствие, в Суоми назначение женщины на пост премьер-министра теперь не просто возможно, а, с точки зрения Санни Марин, является будничным делом, о чем политикам слабого пола в других странах остается только мечтать.
Российская газета 09:30
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Тимошенко раскритиковала итоги саммита «нормандской четверки»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике итоги саммита «нормандской четверки», а также призвала президента Украины Владимира Зеленского разъяснить обществу легитимизацию «формулы Штаймайера».
ФАН 09:27
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Футбол

«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если победит «Бенфику»

Петербургский "Зенит" перед последним туром Лиги чемпионов находится на втором месте в группе G, однако даже победа над аутсайдером "Бенфикой" не гарантирует команде Сергея Семака плей-офф, а в случае поражения питерцы могут и вовсе остаться без евровесны.
Газета.Ru 01:10
Армия и оружие

В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты

В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
Радио Sputnik 02:19
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
ТАСС 09:25
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Политика

Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»

Загороднюк отметил, что на саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которых должна являться территориальная целостность Украины и принцип «безопасность, суверенитет и территориальная целостность — в первую очередь».
Lenta.ru 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное