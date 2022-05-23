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«Коммерсантъ» сообщил о снижении пассажирских авиаперевозок в России в апреле на 30%

В апреле пассажиропоток авиакомпаний России снизился на 30% по отношению к показателям апреля 2021 года, до 5,03 млн человек.
Forbes
Лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается S7 Airlines.
Коммерсантъ
Среднее снижение пассажиропотока в годовом выражении в первый месяц весны составило 20%, до 5,2 миллиона человек.
РИА Новости
По словам некоторых собеседников, в Минтрансе и авиакомпаниях склонны расценивать результаты апреля со «сдержанным оптимизмом».
Forbes

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