Forbes«Коммерсантъ» сообщил о снижении пассажирских авиаперевозок в России в апреле на 30%В апреле пассажиропоток авиакомпаний России снизился на 30% по отношению к показателям апреля 2021 года, до 5,03 млн человек.ForbesЛидером по объему перевозок второй месяц подряд остается S7 Airlines.КоммерсантъСреднее снижение пассажиропотока в годовом выражении в первый месяц весны составило 20%, до 5,2 миллиона человек.РИА НовостиПо словам некоторых собеседников, в Минтрансе и авиакомпаниях склонны расценивать результаты апреля со «сдержанным оптимизмом».ForbesЧитать далееСвернутьНТВНТВРязань.ЛайфГлавный региональныйСделано в РоссииРосбалт46ТВРБК ИнвестицииAnewsPublic OpinionГазета.RuПодробнее о событииСокращение авиаперевозок в РФКоммерсантъ07:27Авиаперевозки в РФ в апреле упали на 30%Коммерсантъ17:32Самое цитируемое«Ъ»: объем авиаперевозок по России снизился на 30 процентов в апрелеLenta.ru05:08«Коммерсантъ» сообщил о снижении пассажирских авиаперевозок в России в апреле на 30%Forbes21:23Авиаперевозки в России сократились на 30%Сделано в России02:39«Коммерсант»: авиаперевозки в России в апреле уменьшились на 30%ПРАЙМ01:54Авиаперевозки в России снизились на 30 процентов в апрелеOctagon.Media00:33Авиаперевозки в России в апреле упали на 30% по сравнению с прошлым годомФонтанка.Ру04:20Показать ещёОценить23Поделиться