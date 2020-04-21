Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" прекратят продажу авиабилетов через метапоисковик Aviasales. Об этом ТАСС сообщил источник в группе "Аэрофлот" и подтвердили представители авиакомпаний. В пресс-службе "Победы" добавили, что сотрудничество будет приостановлено с 1 мая.

с чего всё началось

Авиакомпания планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения, добавила пресс-секретарь.В пресс-службе Aviasales сообщили TJournal, что агрегатор все равно будет показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы». Других комментариев от компании пока не было.

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