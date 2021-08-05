Жителям России разъяснили их права при внезапных проверках в квартирах

«Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — указывает Миронов.