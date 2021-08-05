Онлайн-сервис поиска информации об авиабилетах и других услугах, связанных с путешествиями, Aviasales привлек в ходе второго в своей истории раунда финансирования $43 млн от фондов «Эльбрус Капитал» и iTech Capital.
Привлеченные средства сервис планирует направить на запуск новых продуктов, инвестиции в маркетинг, развитие сервиса для организации командировок и глобальной платформы для автоматизации партнерского маркетинга Travelpayouts.
«Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — указывает Миронов.