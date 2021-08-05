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Aviasales привлек $43 млн от фондов «Эльбрус Капитал» и iTech Capital

Онлайн-сервис поиска информации об авиабилетах и других услугах, связанных с путешествиями, Aviasales привлек в ходе второго в своей истории раунда финансирования $43 млн от фондов «Эльбрус Капитал» и iTech Capital.
Forbes
Привлеченные средства сервис планирует направить на запуск новых продуктов, инвестиции в маркетинг, развитие сервиса для организации командировок и глобальной платформы для автоматизации партнерского маркетинга Travelpayouts.
Ведомости
Представители сторон лишь сообщали, что инвестор получил менее 30% компании.
РБК
«Эльбрус Капитал» объединяет группу фондов, которые, в частности, владели долями в Mail.ru Group, HeadHunter, CIAN Group и PickPoint.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Весной этого года в интервью
 «Интерфаксу» глава Aviasales Макс Крайнов говорил, что акционерами компании являются семья ее основателя Константина Калинова, фонд iTech Capital и команда менеджмента.

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