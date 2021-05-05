Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3, Redmi Note 8 и Redmi 8 не получат MIUI 13

Речь идёт о таких моделях, как Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3, Redmi Note 8 и Redmi 8. Пока что источники ничего не сообщают о функциональных изменениях MIUI 13, но можно предположить, что нас ждут очередные нововведения на экране блокировки, в основном интерфейсе, новые виды анимации, улучшенная конфиденциальность и безопасность, а также повышенное время автономной работы.