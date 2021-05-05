Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться летом

Авиасообщение между странами может возобновиться, как только распространение коронавируса в Турции пойдет на спад. Специалисты из России рассматривают вопрос возобновления рейсов в республику в ближайшие месяцы, приводит заявление источника «Интерфакс».В источнике
ФАН
Life.ru
News.ru
Московский Комсомолец
Аргументы и Факты
Anews
ТК Звезда
Национальная служба новостей
Телеканал 360°
Ридус
Новый Калининград.Ru
РК-Ньюс
Профиль
КузПресс
Экономика сегодня
Общественная служба новостей
Русская Планета
Царьград
РИАМО
SM News
PrimaMedia.ru
Наша версия
Lenta.ru
Областная газета
ФедералПресс
Петрозаводск говорит

С чего всё началось

Источник сообщил о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией летом

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил "Интерфаксу" источник.
Интерфаксвчера в 10:40

Подробнее о событии

СМИ назвали сроки возобновления полетов на турецкие курорты

ТК Звездавчера в 11:35

СМИ раскрыли сроки возобновления авиасообщения с Турцией

Life.ruвчера в 11:33

Названы возможные сроки открытия Турции для россиян

Lenta.ruвчера в 10:40

СМИ: авиасообщение с Турцией планируется возобновить летом

Московский Комсомолецвчера в 11:03

Россия возобновит полеты в Турцию уже летом — СМИ

Телеканал 360°вчера в 10:55

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться летом

ФАНвчера в 11:06

Источник «Интерфакса»: Россия может летом возобновить авиасообщение с Турцией

Эхо Москвывчера в 10:31
Интересное

Жорж Ларак попросил у «Рейнджерс» контракт, чтобы разобраться с Уилсоном

Один из лучших тафгаев в истории НХЛ нападающий Жорж Ларак, завершивший карьеру в 2010 году, предложил «Рейнджерс» подписать с ним контракт на одну игру, чтобы разобраться с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном, который нанёс травму Артемию Панарину.
Чемпионатвчера в 14:20

Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3, Redmi Note 8 и Redmi 8 не получат MIUI 13

Речь идёт о таких моделях, как Xiaomi Mi 9, Mi Mix 3, Redmi Note 8 и Redmi 8. Пока что источники ничего не сообщают о функциональных изменениях MIUI 13, но можно предположить, что нас ждут очередные нововведения на экране блокировки, в основном интерфейсе, новые виды анимации, улучшенная конфиденциальность и безопасность, а также повышенное время автономной работы.
iXBT.com4 мая в 10:36

Politico: экс-чиновники США не исключают встречи Путина и Байдена в Праге или Рейкьявике

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.
ТАСС21:28

Водитель разбившегося под Хабаровском автобуса уснул за рулем

Водитель автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань в ночь на 1 мая и допустивший ДТП с тремя погибшими, уснул за рулем, сообщил директор компании "Пять звезд" Юрий Васильев.
Интерфаксвчера в 22:04