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Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться летом

Авиасообщение между странами может возобновиться, как только распространение коронавируса в Турции пойдет на спад. Специалисты из России рассматривают вопрос возобновления рейсов в республику в ближайшие месяцы, приводит заявление источника «Интерфакс».В источнике
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С чего всё началось

Источник сообщил о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией летом

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил "Интерфаксу" источник.
Интерфаксвчера в 10:40

Подробнее о событии

СМИ назвали сроки возобновления полетов на турецкие курорты

ТК Звездавчера в 11:35

СМИ раскрыли сроки возобновления авиасообщения с Турцией

Life.ruвчера в 11:33

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться летом

ФАНвчера в 11:06

СМИ: авиасообщение с Турцией планируется возобновить летом

Московский Комсомолецвчера в 11:03

Россия возобновит полеты в Турцию уже летом — СМИ

Телеканал 360°вчера в 10:55

Названы возможные сроки открытия Турции для россиян

Lenta.ruвчера в 10:40

Источник «Интерфакса»: Россия может летом возобновить авиасообщение с Турцией

Эхо Москвывчера в 10:31
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РИА Новости20:35