Авиасообщение между странами может возобновиться, как только распространение коронавируса в Турции пойдет на спад. Специалисты из России рассматривают вопрос возобновления рейсов в республику в ближайшие месяцы, приводит заявление источника «Интерфакс».

С чего всё началось Источник сообщил о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией летом Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил "Интерфаксу" источник. Интерфакс вчера в 10:40