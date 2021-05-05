Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться летом
Авиасообщение между странами может возобновиться, как только распространение коронавируса в Турции пойдет на спад. Специалисты из России рассматривают вопрос возобновления рейсов в республику в ближайшие месяцы, приводит заявление источника «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Источник сообщил о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией летом
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже этим летом после нормализации эпидобстановки в стране, сообщил "Интерфаксу" источник.
Интерфаксвчера в 10:40
Подробнее о событии
Источник «Интерфакса»: Россия может летом возобновить авиасообщение с Турцией
Эхо Москвывчера в 10:31