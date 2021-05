«Поп стал политическим»: Надежда Толоконникова записала песню с британской певицей Marina

Сегодня состоялась премьера песни Purge The Poison (Избавься от яда) британской исполнительницы Марины Диамандис, ранее известной как Marina and the Diamonds, и Надежды Толоконниковой из Pussy Riot.