Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
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С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.В источнике
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