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РИА Новости
РИА Новости

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.В источнике
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РИА Новости

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

РИА Новостивчера в 07:47
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 1 августа

Интерфаксвчера в 13:31
ТАСС

Возобновление полетов в Швейцарию и памятник медикам. Главное о коронавирусе за 1 августа

ТАССвчера в 11:00
Комсомольская правда

С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение

Комсомольская правда17:25
Коммерсантъ

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Коммерсантъвчера в 06:08
РБК

Россия возобновит полеты в Швейцарию

РБКвчера в 06:05
РЕН ТВ

Россия возобновляет авиасообщение с европейской страной

РЕН ТВвчера в 06:03
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 04:10
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