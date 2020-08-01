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РИА Новости
РИА Новости

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 1 августа

Интерфаксвчера в 13:31
ТАСС

Возобновление полетов в Швейцарию и памятник медикам. Главное о коронавирусе за 1 августа

ТАССвчера в 11:00
РИА Новости

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

РИА Новостивчера в 07:47
Комсомольская правда

Готова ли Россия возобновлять авиасообщение со всеми странами, рассказали в Альянсе турагентств

Комсомольская правдавчера в 09:29
Коммерсантъ

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Коммерсантъвчера в 06:08
РБК

Россия возобновит полеты в Швейцарию

РБКвчера в 06:05
РЕН ТВ

Россия возобновляет авиасообщение с европейской страной

РЕН ТВвчера в 06:03

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Газета.Ruвчера в 13:39
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ruвчера в 14:51
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Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.
РИА Новостивчера в 16:04
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ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ31 июля в 08:46
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В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»

В ходе конференции, которая состоялась в рамках фестиваля Comic-Con, проходящего в Сан-Диего, авторы сериала «Ходячие мертвецы» сообщили, что продолжение зомби-проекта переносится на будущий год.
Подмосковье Сегодня29 июля в 09:05
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Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русскомвчера в 18:16
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