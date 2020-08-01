Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
Смотрите также
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
Кокорин прошел медосмотр в «Спартаке» и провел первую тренировку
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Дмитрия Гунько представили «Химкам» в качестве главного тренера клуба
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
Власти Абхазии открыли границу с Россией
Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Дзюба признан лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Россия возобновила международное авиасообщение по ряду направлений
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Власти Абхазии открыли границу с Россией
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Полиция в Крыму проверит данные о нападении с нагайкой на семью
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.В источнике
Подробнее о событии
Готова ли Россия возобновлять авиасообщение со всеми странами, рассказали в Альянсе турагентств
Комсомольская правдавчера в 09:29