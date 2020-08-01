Коронавирус

ИзвестияИзвестияАвиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
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Что произошло за день: суббота, 1 августа

Интерфакс13:31

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

Коммерсантъ06:08

Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией

Комсомольская правда06:59

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

РИА Новости07:47

Возобновление полетов в Швейцарию и памятник медикам. Главное о коронавирусе за 1 августа

ТАСС11:00

Россия возобновит полеты в Швейцарию

РБК06:05

Россия возобновляет авиасообщение с европейской страной

РЕН ТВ06:03
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

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