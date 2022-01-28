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«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье больше всего увеличился в Екатеринбурге

В 2021 году больше всего среди городов России спрос на вторичные квартиры увеличился в Екатеринбурге — на 34 процента по сравнению с прошлым годом.
Lenta.ru
В среднем по стране цены на вторичное жилье выросли на 30%, до 62,9 тыс. рублей за квадратный метр.
TatCenter
Также на 2% возрос спрос на вторичное жилье.
БрянскToday
По данным аналитиков, в городах увеличилось и количество выставленных на продажу объектов.
Lenta.ru

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«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье больше всего увеличился в Екатеринбурге
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