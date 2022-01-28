Исследовательская группа под руководством ученого-биомедика из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила новый иммунный путь у кур, на который могут быть направлены вирусы - такие, как вирусы, которые обычно заражают птиц, людей и животных и распространяют такие заболевания, как грипп или геморрагическая лихорадка Крым-Конго.