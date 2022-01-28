Lenta.ru«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье больше всего увеличился в ЕкатеринбургеВ 2021 году больше всего среди городов России спрос на вторичные квартиры увеличился в Екатеринбурге — на 34 процента по сравнению с прошлым годом.Lenta.ruВ среднем по стране, по данным "Авито Недвижимости", цены на вторичное жилье в увеличились на 30% - до 62,9 тыс рублей за квадратный метр.Российская газетаТакже на 2% возрос спрос на вторичное жилье.БрянскTodayПо данным аналитиков, в городах увеличилось и количество выставленных на продажу объектов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградЧеснокTatCenterKazanfirst.ruРБК КалининградКП - КрымБН.руНаш Брянск.RuГазета ПИКБрянские новостиТульская прессаРоссийская газетаПодробнее о событии«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье больше всего увеличился в ЕкатеринбургеLenta.ru07:34В 2021 году жилье на вторичном рынке в Казани подорожало на 28%TatCenter05:52В Калининграде вторичное жильё подорожало в 1,5 раза за годКлопс03:00Названы города, где легче всего продать жильеРоссийская газета03:06Риэлторы рассказали, стоит ли покупать квартиру в Петербурге в 2022 годуМосковский Комсомолецвчера в 13:46Рост до 50%. Что происходит с ценами на жилье в Калининградской областиРБК Калининградвчера в 07:57На вторичном рынке Петербурга дешевеет только один тип квартирБН.рувчера в 06:15Показать ещёОценить8Поделиться