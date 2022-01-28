"Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества стоимостью 749 млн рублей, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", - отметили в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.
Дети временно не смогут пройти диспансеризацию В Воронежской области в связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановили плановый прием и госпитализацию, профосмотры и диспансеризацию взрослых пациентов.