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«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье больше всего увеличился в Екатеринбурге

В 2021 году больше всего среди городов России спрос на вторичные квартиры увеличился в Екатеринбурге — на 34 процента по сравнению с прошлым годом.
Lenta.ru
Спрос на новостройки, в которых средняя стоимость квадратного метра выше почти в два раза, по данным портала, напротив, снизился на 13%.
Российская газета
Квадратный метр квартир-студий за год увеличился в цене на 63%, однокомнатных квартир — на 35%, двухкомнатных — на 27%, трехкомнатных — на 24%.
РБК
Из-за высокого спроса наиболее активную динамику стоимости вторичного жилья, по данным «Авито Недвижимости», продемонстрировали туристические города.
РБК

Подробнее о событии

В 2022 году вторичное жилье в Екатеринбурге станет дешевле, но подорожают новостройки
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