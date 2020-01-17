Экономика
КоммерсантъAvito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году
Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,1 млн руб. Это на 6% меньше, чем в 2018 году. Больше всего готовых компаний купили в Ижевске (спрос вырос на 14%), Екатеринбурге (11%) и Ульяновске (10%).
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Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.РБКвчера в 21:00
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