Больше всего готовых компаний в минувшем году купили в Ижевске (спрос здесь по сравнению с 2018-м вырос на 14%), Екатеринбурге (+11%) и Ульяновске (+10%). Самый доступный готовый бизнес оказался в Ульяновске (1,3 млн руб.), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн руб.

с чего всё началось

Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,1 млн руб. Это на 6% меньше, чем в 2018 году. Больше всего готовых компаний купили в Ижевске (спрос вырос на 14%), Екатеринбурге (11%) и Ульяновске (10%).

Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес 75-летний композитор Максим Дунаевский женится В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.

Политика Помпео прокомментировал смену правительства РФ Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.

Наука Найден новый способ утилизации отходов алюминиевого производства Российские исследователи придумали новый способ утилизации красного шлама — смеси различных токсичных для человека и животных соединений.

Общество Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Здоровье Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.

Культура Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.