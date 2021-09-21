Крупнейший сайт объявлений Avito готовится купить бизнес компании Циан, которая является крупнейшим в стране маркетплейсом недвижимости, рассказал Forbes источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), и подтвердил источник на интернет-рынке.
Ученые относительно недавно научились создавать и манипулировать ультрахолодными молекулами, однако они уже успели стать полезным инструментом для точных измерений, квантовых симуляций и обработки квантовой информации.
Российский рынок акций символически вырос по индексу Мосбиржи, отступив от максимумов дня, давление на его динамику оказали укрепляющийся рубль к доллару, а также заметно снизившиеся бумаги банковского сектора и золотодобытчиков, следует из данных торгов.