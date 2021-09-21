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Avito может купить сервис продажи недвижимости ЦИАН

Онлайн-сервис объявлений Avito ведет переговоры о покупке сервиса Cian.ru (ЦИАН), сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс
Сделка находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Секрет фирмы
О том, что Avito интересуется покупкой сервиса, говорил и источник РБК на венчурном рынке.
РБК
В начале 2021 года Дмитрий Крюков, партнер инвестфонда Elbrus Capital, заявлял, что сервис может выйти на биржу США в 2022 году, сам актив может быть оценен в $1 млрд.
Интерфакс

С чего всё началось

Avito ведет переговоры о покупке Циан
Крупнейший сайт объявлений Avito готовится купить бизнес компании Циан, которая является крупнейшим в стране маркетплейсом недвижимости, рассказал Forbes источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), и подтвердил источник на интернет-рынке.
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Подробнее о событии

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