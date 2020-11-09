За 12 месяцев к ноябрю 2020 года крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн руб. на 111 тыс. операций по переводу средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки, говорится в исследовании компании.

Поделиться