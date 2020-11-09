Avito заявил о снижении числа жалоб на мошенничество в три раза
За 12 месяцев к ноябрю 2020 года крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн руб. на 111 тыс. операций по переводу средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки, говорится в исследовании компании.В источнике
С чего всё началось
Объемы хищений на Avito и «Юле» растут
За 12 месяцев к ноябрю 2020 года крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн руб. на 111 тыс. операций по переводу средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки, говорится в исследовании компании DLBI, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ17:13
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