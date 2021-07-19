Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Ведомство сообщает, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%. "Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", - говорится в пресс-релизе.