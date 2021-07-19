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Общество

«Аврора» планирует заказать 19 Ил-114-300 на авиасалоне МАКС-2021

Создаваемая на базе перевозчика «Аврора» объединенная дальневосточная авиакомпания намерена подписать контракт на поставку 19 самолетов Ил-114-300.
Известия
Цена контракта может превысить 27 млрд рублей.
Известия
Подписание соглашения планируется провести на МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля.
ФАН
Уже заказанные ГТЛК у ОАК три самолета планируется поставить дальневосточной авиакомпании в 2023 году, остальные 16 — в 2024-м и 2025-м по восемь соответственно, говорил в апреле замглавы ГТЛК по авиационному транспорту Антон Королев.
Известия

Подробнее о событии

Авиакомпания «Аврора» получит от ОАК 19 самолетов до 2025 года

Политическая Экспертиза01:42

Авиакомпания «Аврора» намерена заказать 19 российских Ил-114-300 на МАКС-2021

ПолитРоссия01:04

«Известия»: на МАКС-2021 подпишут контракт на 19 Ил-114-300 для дальневосточного перевозчика

Коммерсантъ19:22

Дальневосточная авиакомпания планирует закупить 19 Ил-114-300

EastRussia01:00

«Аврора» планирует заказать 19 Ил-114-300 на авиасалоне МАКС-2021

Известия20:05

Авиакомпания «Аврора» приобретет 19 самолетов Ил-114-300 на МАКС-2021

ФАН17:25

«Аврора» заказала самолеты Ил-114-300

Konkurent.ru16 июля в 18:29
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