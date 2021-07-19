Уже заказанные ГТЛК у ОАК три самолета планируется поставить дальневосточной авиакомпании в 2023 году, остальные 16 — в 2024-м и 2025-м по восемь соответственно, говорил в апреле замглавы ГТЛК по авиационному транспорту Антон Королев.
Российские эксперты даже озвучивали мнение, что С-500 способен оказаться «серебряной пулей» для американских истребителей F-35 Lightning II производства Lockheed Martin, хотя такую риторику автор находит необоснованной.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар (Евгений) Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы, а затем начать процесс объединения двух политических сил.
Ведомство сообщает, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%. "Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", - говорится в пресс-релизе.
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин напомнил, что у вакцинации есть целый ряд категорических противопоказаний: заболевания в острой форме, аллергические реакции, а также гиперчувствительность.