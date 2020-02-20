Происшествия
RT на русскомАвстралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.ТАССвчера в 23:44
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Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17
Комсомольская правда00:26
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Политика
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию белорусов из Китая
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил своего российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию соотечественников из Китая в связи с распространением коронавируса, сообщает БелТА.
Общество
В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Экономика
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Автоспорт
В «Барселоне» продолжатся зимние тесты «Формулы-1»
В Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» продолжат работу зимние тесты «Формулы-1».
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
Общество
ЛНР заплатила Украине за воду 58 тоннами украинских монет
58 тонн украинских монет расфасовали в мешки по 25 килограммов и привезли на инкассаторской машине.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на окрестности города Джебала
Общество
Эвакуированных из Уханя украинцев разместят под Полтавой
Украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Уханя и доставленных самолетом в Международный аэропорт Харькова, осматривают врачи.
Шоу-бизнес
Элайджа Вуд стал отцом в первый раз
Известный американский актер Элайджа Вуд в 39-лет стал папой.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Политика
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Происшествия
Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика
Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Космос
SETI выпустил два петабайта данных
Проект по поиску внеземного разума SETI, который осуществляется в рамках инициативы Breakthrough Listen, выпустил вторую большую порцию данных.
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления
У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.
Гаджеты
Google выпустила новую версию Android раньше срока
Американская корпорация Google внезапно выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков мобильных приложений.
Биатлон
Касперович: на Логинова давят российские СМИ
Александр Касперович, личные тренер российского биатлониста Александра Логинова, заявил о том, что на его подопечного давят российские СМИ, а не иностранные спортсмены, сообщает РИА "Новости".
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
В России снижается объем выдачи ипотечных кредитов
В денежном выражении объемы займов снизились на 5%. По итогам 2019 года задолженность по ипотеке составила 7,5 трлн. рублей.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Культура
Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди.