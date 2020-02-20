Происшествия

RT на русскомRT на русскомАвстралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.
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В Австралии подтвердили подлинность опубликованных документов по MH17

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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
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