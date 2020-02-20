Происшествия

ИзвестияИзвестияАвстралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году, распространенных интернет-платформой Bonanza Media.
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с чего всё началось

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.
ТАССвчера в 23:44

Подробнее о событии

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по делу MH17

Российская газета03:17

Австралия признала подлинность двух документов по делу MH17

Телеканал 360°02:27

Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17

Комсомольская правда00:26

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru01:42

Полиция Австралии признала своими часть «утекших» документов по делу MH17

REGNUM00:36

В Австралии подтвердили подлинность новых документов о гибели Боинга над Донбассом

URA.Ru02:06

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

ТАССвчера в 23:44
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Финансы

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 23:01
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

В Дубае задержан лидер группировки киллеров

Как установило следствие, Хамидов руководил группировкой, участники которой, выдавая себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру.
Росбалт вчера в 17:22
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Политика

Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
РИА Новости 03:49
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС 18 февраля в 11:37
Политика

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Хоккей

Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что на раннем этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не думал о том, что когда-нибудь покинет «Чикаго Блэкхоукс».
RT на русском 01:06
Общество

Мишустин поручил сделать прозрачной и эффективной систему госзакупок

Министру финансов Антону Силуанову поручено оперативно подготовить поправки к закону, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44 федеральным законом, четче и быстрее.
Российская газета 04:40
Шоу-бизнес

Катя Лель продемонстрировала фото на отдыхе с 65-летним мужем

В последнее время Лель стала все чаще выкладывать совместные фотографии с супругом в своем аккаунте Instagram.
RuNews24.ru 18 февраля в 05:30
Политика

Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Газета.Ru 04:11
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Авто

Peugeot представила новый пикап на базе модели Changan

По сообщению пресс-службы Peugeot, новый пикап Landtrek будет представлен на рынке в двух традиционных версиях — с одинарной и двойной кабинами.
SpeedMe 02:26
Авто

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Motorsport.com Россия 01:41
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Экономика

В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья

Перемены на петербургском рынке апартаментов могут произойти уже в начале следующего года.
Gazeta.SPb 04:39
Игры

Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера

Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Игромания.ру вчера в 03:32
Экономика

Число сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%

"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 02:39
Политика

ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому

ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новости 05:01
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Инфорос вчера в 11:56
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Ведомости вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров

Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Экспресс газета 02:51
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Общество

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
РБК 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
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