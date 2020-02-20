Происшествия
ИзвестияАвстралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году, распространенных интернет-платформой Bonanza Media.
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с чего всё началось
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.ТАССвчера в 23:44
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Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17
Комсомольская правда00:26
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Финансы
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
В Дубае задержан лидер группировки киллеров
Как установило следствие, Хамидов руководил группировкой, участники которой, выдавая себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Политика
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Хоккей
Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что на раннем этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не думал о том, что когда-нибудь покинет «Чикаго Блэкхоукс».
Общество
Мишустин поручил сделать прозрачной и эффективной систему госзакупок
Министру финансов Антону Силуанову поручено оперативно подготовить поправки к закону, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44 федеральным законом, четче и быстрее.
Шоу-бизнес
Катя Лель продемонстрировала фото на отдыхе с 65-летним мужем
В последнее время Лель стала все чаще выкладывать совместные фотографии с супругом в своем аккаунте Instagram.
Политика
Путин рассказал об отношениях с Медведевым
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Авто
Peugeot представила новый пикап на базе модели Changan
По сообщению пресс-службы Peugeot, новый пикап Landtrek будет представлен на рынке в двух традиционных версиях — с одинарной и двойной кабинами.
Авто
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Экономика
В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья
Перемены на петербургском рынке апартаментов могут произойти уже в начале следующего года.
Игры
Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера
Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Экономика
Число сделок с новостройками в Москве снизилось на 8%
"В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении.
Политика
ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому
ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров
Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
Forbes назвал самые дорогие компании Рунета
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».