Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.

с чего всё началось

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу о крушении рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине в 2014 году, распространенных интернет-платформой Bonanza Media.

Финансы В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Происшествия В Дубае задержан лидер группировки киллеров Как установило следствие, Хамидов руководил группировкой, участники которой, выдавая себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру.

Политика Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.

Политика Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.

Политика Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Общество Мишустин поручил сделать прозрачной и эффективной систему госзакупок Министру финансов Антону Силуанову поручено оперативно подготовить поправки к закону, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44 федеральным законом, четче и быстрее.

Авто Peugeot представила новый пикап на базе модели Changan По сообщению пресс-службы Peugeot, новый пикап Landtrek будет представлен на рынке в двух традиционных версиях — с одинарной и двойной кабинами.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Экономика Число сделок с новостройками в Москве снизилось на 8% "В жилом фонде в январе зафиксировано 4 950 договоров долевого участия – на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5 394 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Экономика Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.

Шоу-бизнес Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.