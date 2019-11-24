Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвстралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
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Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака

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Диетолог назвала вредные для завтрака продукты

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От какой пищи волжанам стоит воздержаться на завтрак

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Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

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Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака

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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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