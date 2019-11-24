Общество
РИА НовостиАвстралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
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Технологии
Быстрый Интернет для поездов и самолётов проектируют в РФ
Власти РФ разрабатывают проекты по обеспечению поездов и самолетов современным высокоскоростным интернетом.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Общество
Ученые определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день
Ученые назвали опасное для жизни количество чашек кофе в день. Об этом сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.
Футбол
«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес
Бразильская команда «Фламенго» во второй раз в своей истории добилась победы в Кубке Либертадорес.
Общество
Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей
С первого июля 2020 года при получении водительских прав россияне будут проходить тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем, говорится в приказе Минздрава России.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
Футбол
Клуб, почетным президентом которого был Марадона и где играет Милевский, стал чемпионом Белоруссии – до этого 13 лет подряд титул забирало БАТЭ
Брестское «Динамо» стало чемпионом Белоруссии - до этого 13 лет подряд титул выигрывал БАТЭ.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Политика
Вучич прокомментировал «шпионский скандал» в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что Белград не изменит политику по отношению к Москве из-за информации о возможном шпионском скандале с участием россиянина, передает РИА Новости.
Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Футбол
Матч итальянского чемпионата перенесли из-за ужасной погоды
Матч итальянского чемпионата "Лечче" - "Кальяри" перенесли с 24 ноября на 25-ое из-за ужасной погоды.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang получит вариацию Shelby
Электрический кроссовер Ford Mustang получит модификацию Shelby.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Космос
Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону
У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.