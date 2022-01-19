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Австралийский врач Леви: заражение «Омикроном» не защитит от других COVID-штаммов

Австралийский врач-отоларинголог Эрик Леви заявил, что новый штамм "омикрон" коронавируса не способен стать живой вакциной и защитить от всех других вариантов COVID-19.
Ежедневные Новости Владивостока
То, что заражение "омикрон"-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19, является заблуждением.
Газета.Ru
«Даже не пытайтесь намеренно заразиться омикроном. Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — предупредил медик.
Lenta.ru
Переболев, человек получит четыре недели иммунитета максимум.
РИА Новости

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Австралийский врач Леви: заражение «Омикроном» не защитит от других COVID-штаммов
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Врач: заражение «омикроном» не спасет от других мутаций коронавируса
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