В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США, недавно посетивших Киев, не ждать возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе со стороны Москвы и ввести санкции уже сейчас.
Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе, заявил в интервью "Украине.ру" немецкий политолог Александр Рар.
В Мурманской области полковник Владимир Алесенко и руководитель полетов группы руководства полетами войсковой части 36097 майор Владимир Степанов предстанут перед судом по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году.