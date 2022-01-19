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Австралийский врач Леви: заражение «омикроном» не защитит от других штаммов COVID-19

Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви опроверг заблуждение, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19.
РИА Новости
То, что заражение "омикрон"-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19, является заблуждением.
Газета.Ru
«Даже не пытайтесь намеренно заразиться омикроном. Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — предупредил медик.
Lenta.ru
Переболев, человек получит четыре недели иммунитета максимум.
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