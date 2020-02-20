Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

Политика Собчак оценила перспективы Шнурова в политике В декабре 2018-го между Шнуровым и Собчак развернулся стихотворный онлайн-баттл, который продолжался до апреля 2019 года.

Общество Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.

Финансы Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Шоу-бизнес Дочь Валерии назвала свое настоящее имя Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.

Футбол «Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.

Авто В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.

Кино Дженнифер Лоуренс снимется в комедии Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").

Экономика Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Финансы Чистая прибыль «Альфа-банка» снизилась почти вдвое по итогам 2019 года Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Кино На съемках второго сезона «Ведьмака» была обнаружена эльфийская армия В течение трех дней статисты в костюмах и с накладными эльфийскими ушами, которые можно увидеть на предоставленных сайтом снимках, отыгрывали сцену в военном лагере скоя’таэлей.