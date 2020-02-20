Происшествия

RT на русскомRT на русскомАвстралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу MH17

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