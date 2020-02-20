Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.

с чего всё началось

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

Происшествия Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.

Экономика Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.

Политика ЦИК откроет дополнительные участки для голосования по поправкам в Конституцию Во время голосования по поправкам в Конституцию России Центризбирком откроет дополнительные участки на рабочих местах, об этом сообщил заместитель главы комиссии Николай Булаев.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.

Политика Трамп назвал выступление Блумберга на дебатах худшим в истории Президент США Дональд Трамп назвал выступление бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической худшим в истории.

Здоровье В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся «Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.

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Футбол «Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.