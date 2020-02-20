Происшествия
Lenta.ruАвстралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17
Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.
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с чего всё началось
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.ТАССвчера в 23:44
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Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17
Комсомольская правда00:26
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Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей
Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Происшествия
Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание
Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
Экономика
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
Происшествия
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Биатлон
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира.
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Кино
«Мулан» стал первым ремейком от Disney с рейтингом PG-13
Экранизация «Мулан» получила возрастное ограничение 13, что сделало ее первым диснеевским ремейком классических мультфильмов с таким высоким рейтингом.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Политика
ЦИК откроет дополнительные участки для голосования по поправкам в Конституцию
Во время голосования по поправкам в Конституцию России Центризбирком откроет дополнительные участки на рабочих местах, об этом сообщил заместитель главы комиссии Николай Булаев.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Происшествия
МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном
Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Политика
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Российско-турецкие переговоры Первый этап переговоров России и Турции по Идлибу состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй — в Москве в понедельник и вторник.
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Общество
В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции.
Политика
Трамп назвал выступление Блумберга на дебатах худшим в истории
Президент США Дональд Трамп назвал выступление бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической худшим в истории.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Армия и оружие
Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Происшествия
Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью
По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 февраля
Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Футбол
«Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей
В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Шоу-бизнес
Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.