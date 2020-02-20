Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАвстралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.
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с чего всё началось

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.
ТАССвчера в 23:44

Подробнее о событии

Полиция Австралии признала своими часть «утекших» документов по делу MH17

REGNUM00:36

Австралия признала подлинность двух документов по делу MH17

Телеканал 360°02:27

В Австралии подтвердили подлинность новых документов о гибели Боинга над Донбассом

URA.Ru02:06

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru01:42

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по делу MH17

Российская газета03:17

Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17

Комсомольская правда00:26

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

ТАССвчера в 23:44
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание

Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Взгляд.ру 01:39
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
ТАСС 03:29
Экономика

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что выделенные государством деньги на поддержку льготного автокредитования должны были закончиться к концу марта 2020 года.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РБК 01:56
Биатлон

Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону

Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 11:27
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Кино

«Мулан» стал первым ремейком от Disney с рейтингом PG-13

Экранизация «Мулан» получила возрастное ограничение 13, что сделало ее первым диснеевским ремейком классических мультфильмов с таким высоким рейтингом.
iReactor вчера в 18:10
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Политика

ЦИК откроет дополнительные участки для голосования по поправкам в Конституцию

Во время голосования по поправкам в Конституцию России Центризбирком откроет дополнительные участки на рабочих местах, об этом сообщил заместитель главы комиссии Николай Булаев.
Экономика сегодня 03:34
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Известия вчера в 19:18
Происшествия

МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном

Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Молодежь Дагестана 03:03
Политика

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе

Российско-турецкие переговоры Первый этап переговоров России и Турции по Идлибу состоялся на прошлой неделе в Анкаре, второй — в Москве в понедельник и вторник.
РИА Новости 02:43
Здоровье

В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК

Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Новая газета вчера в 09:42
Общество

В Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

В России ужесточили ограничения на ввоз товаров из Китай. Из-за короновируса теперь запрещен провоз животноводческой продукции.
АБН вчера в 21:54
Политика

Трамп назвал выступление Блумберга на дебатах худшим в истории

Президент США Дональд Трамп назвал выступление бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической худшим в истории.
Газета.Ru 03:01
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv вчера в 04:12
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК 03:06
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Происшествия

Красноярец на машине сбил журналиста при попытке взять интервью

По предварительным данным, журналист пытался взять интервью у жителя Красноярска.
REGNUM 03:23
Общество

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутником «Меридиан-М»

RT на русском 03:34
Общество

Названы самые популярные подарки на 23 февраля

Специалисты Гильдии маркетологов опубликовали список самых популярных подарков, которые российский мужчины получают на 23 февраля.
Тульская служба новостей вчера в 05:43
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Московский Комсомолец вчера в 13:34
Политика

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Футбол

«Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей

В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:50
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Политическая Экспертиза вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Народные новости 18 февраля в 22:42
Как работают Яндекс.Новости?
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