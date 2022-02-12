ТАССАвстралия приостановила работу посольства на УкраинеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетМинистерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве.ТАССМИД Австралии добавил, что перенесет операции посольства во временный офис во Львове.РИА НовостиВедомство также рекомендовало гражданам Австралии немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, так как "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".РИА НовостиБолее того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину.Взгляд.руЧитать далееСвернутьНТВНТВРБКВечерняя МоскваПрофильТК ЗвездаКомсомольская правдаРЕН ТВГазета.RuТелеканал 360°Life.ruИзвестияПодробнее о событииАвстралия приостановила работу посольства в Киеве и распорядилась об отъезде его сотрудниковЭхо Москвы18:21Австралия приостановила работу посольства в Киеве и распорядилась об отъезде сотрудниковРИА Новости18:16Австралия приостановила работу посольства на УкраинеГазета.Ru18:50Австралия приостановила работу посольства в КиевеRT на русском18:44Австралия остановила работу посольства на УкраинеТК Звезда19:12Австралия приостановила работу посольства на УкраинеТАСС18:12МИД Австралии приостановил работу на Украине и призвал сотрудников покинуть странуLenta.ru18:30Показать ещёОценить27Поделиться