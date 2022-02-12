Будьте в Плюсе

Австралия приостановила работу посольства на Украине

Хорошо ли подобран заголовок?
Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве.
ТАСС
МИД Австралии добавил, что перенесет операции посольства во временный офис во Львове.
РИА Новости
Ведомство также рекомендовало гражданам Австралии немедленно покинуть Украину коммерческими транспортными средствами, так как "условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки".
РИА Новости
Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Австралия приостановила работу посольства в Киеве и распорядилась об отъезде его сотрудников
Эхо Москвы18:21
Австралия приостановила работу посольства в Киеве и распорядилась об отъезде сотрудников
РИА Новости18:16
Австралия приостановила работу посольства на Украине
Газета.Ru18:50
Австралия приостановила работу посольства в Киеве
RT на русском18:44
Австралия остановила работу посольства на Украине
ТК Звезда19:12
Австралия приостановила работу посольства на Украине
ТАСС18:12
МИД Австралии приостановил работу на Украине и призвал сотрудников покинуть страну
Lenta.ru18:30

Интересное

Песков: Россия будет расширять взаимодействие с Западом там, где есть взаимность

Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность", — сказал Песков.
РИА Новости19:11

В Краснодарском крае за сутки выявили 3367 случаев коронавируса

По 2 человека выявили в Горячем Ключе, Анапе, Новокубанском и Тихорецком районах.
Администрация Краснодарского краявчера в 04:04

Пожилым гражданам в РФ поступят по 200 тыс. рублей на карту с 14 февраля 2022 года

Пенсионерам в РФ с 14 февраля начнут выплачивать новые денежные выплаты, но полагаются они лишь неработающим.
Уфимские Заметки16:04

Минобороны РФ: в территориальных водах РФ вблизи острова Уруп обнаружена подлодка США

В территориальных водах России вблизи курильского острова Уруп была обнаружена подлодка ВМС США класса «Вирджиния».
Известиявчера в 10:39

Автомат заряжания в российском танке загружает снаряд медленнее, чем на американском

Как сообщает эксперт, в распоряжении России есть танки T-14 "Армата".
ИА SM-Newsвчера в 03:04

Украина приостановила въезд российских граждан на свою территорию

Возможность въезда граждан России на Украину временно прекращена, 12 февраля сообщает «Страна.ua», ссылаясь на слова очевидцев.
ИА Красная Весна16:15

ЕК надеется на увеличение поставок газа «Газпромом» в ЕС при необходимости

Еврокомиссия надеется на увеличение поставок газа «Газпромом» в Евросоюз при необходимости.
Banki Loans11 февраля в 07:54

Шойгу сфотографировался с Уоллесом на фоне картины с Жуковым и Эйзенхауэром в Берлине

Министры обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес во время встречи в Москве сфотографировались на фоне картины, где изображены главнокомандующие союзных войск во время Второй мировой войны на фоне рейхстага в Берлине.
РБК18:28

Президенты России и США Путин и Байден более часа обсуждали по телефону Украину

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили по телефону более часа, характер беседы был сбалансированным и деловым, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новостивчера в 15:27