Общество

ТАССТАССАвстралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, который транслировал телеканал ABC.
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Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Эхо Москвы02:33

В Австралии более трех тысяч военных будут бороться с пожарами

РИА Новости00:33

В Австралии вызвали 3000 резервистов для борьбы с пожарами

RT на русскомвчера в 21:56

Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

РБКвчера в 23:08

Австралия призвала на помощь для борьбы с пожарами 3 тыс. военных

Газета.Ruвчера в 22:17

Австралия направит 3 тысячи военных на тушение пожаров

Коммерсантъвчера в 23:12

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАССвчера в 21:33
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Энергетика

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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

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Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
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О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция

Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
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Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
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Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

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«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru вчера в 07:09
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
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Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Life.ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

Газета.Ru 01:21
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
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Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
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Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
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Экономика

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС вчера в 07:28
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
REGNUM 02:07
Общество

Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией

В ведомстве отметили, что многие граждане России решили отправиться в европейские страны через Белоруссию, это и привело к образованию очередей на границе.
Говорит Москва вчера в 06:52
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
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Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
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