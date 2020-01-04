Общество
ТАССАвстралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, который транслировал телеканал ABC.
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Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Экономика
Россия остановила поставки нефти на территорию Белоруссии
Российская сторона остановила поставки нефти на территорию Белоруссии, два завода республики продолжают работу со сниженной до минимально допустимого уровня загрузкой.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Ноги не устану поднимать и в 60»
На протяжении всего творческого пути Анастасия Волочкова часто сталкивается с трудностями и критикой.
Политика
«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Армия и оружие
В Оренбуржье в 2020 году пройдут масштабные ракетные учения
В 2020 году в Оренбургской и Иркутской областях пройдут самые масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Политика
Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года
МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек.
Армия и оружие
Косачев: Обсуждение убийства Сулеймани все больше уходит от главного
Короче говоря, заслуживал ли Сулеймани своей участи или нет.
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53
Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.