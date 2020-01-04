Общество

ТАССТАССАвстралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров на юго-востоке страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, который транслировал телеканал ABC.
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Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

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