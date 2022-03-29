Как сообщила глава МИД, граждане РФ, попавшие в австралийский санкционный список, столкнутся с рядом экономических ограничений, включающих заморозку активов и счетов, а также с запретом на въезд на территорию Австралии.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют", - подчеркивают в ФАС.