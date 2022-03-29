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Австралия ввела санкции против 39 россиян по делу Магнитского

Австралия ввела санкции в отношении 39 россиян, связанных с делом Магнитского, сообщила
 глава МИД страны Марис Пейн.
РБК
Как сообщила глава МИД, граждане РФ, попавшие в австралийский санкционный список, столкнутся с рядом экономических ограничений, включающих заморозку активов и счетов, а также с запретом на въезд на территорию Австралии.
ТАСС
Сергей Магнитский занимался расследованиями хищений средств из российского бюджета.
РБК
Австралия ввела против России в общей сложности около 500 санкций.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Австралия ввела санкции против 39 россиян по делу Магнитского
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Австралия ввела первый пакет санкций против 39 российских граждан, подозреваемых в коррупции
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Глава МИД Пейн: Австралия ввела санкции против 39 россиян, связанных с «делом Магнитского»
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