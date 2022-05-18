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Австралия ввела санкции против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева

Санкции введены
 в отношении восьми российских журналистов, ряда госслужащих и организаций.
News.ru
Также в санкционные списки включили врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королёва и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Николая Богдановского.
RT на русском
Ограничительные меры также были введены в отношении ЧВК "Вагнер" и двух предприятий Белоруссии - "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".
Интерфакс
Санкциям подверглись и бывшие депутаты Верховной рады Украины Илья Кива и Тарас Козак.
Интерфакс

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