МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ. Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста.

С чего всё началось Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц из-за присоединения Крыма к России, сообщается на сайте канадского МИД. Forbes вчера в 15:13