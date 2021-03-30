Австралия ввела санкции против участников строительства Крымского моста
МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ. Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста.В источнике
С чего всё началось
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц из-за присоединения Крыма к России, сообщается
на сайте канадского МИД.