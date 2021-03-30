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Интерфакс

Австралия ввела санкции против участников строительства Крымского моста

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ. Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста.В источнике
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С чего всё началось
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц из-за присоединения Крыма к России, сообщается
 на сайте канадского МИД.

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