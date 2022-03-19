"Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий - важнейший экспортный продукт РФ", - указала Пейн.
Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации по демилитаризации Украины заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию.