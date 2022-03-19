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Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд

Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила
 о новых санкциях против России.
Коммерсантъ
Отмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из РФ, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.
РИА Новости
"Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий - важнейший экспортный продукт РФ", - указала Пейн.
ТАСС
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевой руды и сопутствующей продукции
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Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
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Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд
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МИД Австралии ввёл запрет на экспорт алюминиевых руд, бокситов и глинозёма в Россию
RT на русском19:49
Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд
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Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
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