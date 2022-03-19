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Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд

Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила
 о новых санкциях против России.
Коммерсантъ
Утверждается, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.
Коммерсантъ
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Отмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из РФ, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.
РИА Новости

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Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
РЕН ТВ19:37
Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
ТАСС19:11
Австралия запретила экспорт в Россию алюминиевой руды и сопутствующей продукции
Московский Комсомолец19:32
Австралия запретила экспорт сырья для производства алюминия в РФ
URA.Ru19:28
Австралия ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд
РИА Новости19:26
МИД Австралии: введён запрет на экспорт глинозёма, алюминиевых руд и бокситов в Россию
News.ru19:24
Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд
Коммерсантъ19:34

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