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Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов, включая Абрамовича и Миллера

Правительство Австралии объявило о введении новых санкций в отношении 33 физлиц из России.
Интерфакс
В санкционный список, попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, президент "Транснефти" Николай Токарев и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Вести ФМ
Санкции ввели против лиц, которые «накопили огромное личное состояние» и имеют важное стратегическое и экономическое значение для России, заявили в МИД Австралии.
Взгляд.ру
12 марта страны G7 (США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия) объявили о новых экономических санкциях против России.
РБК

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Австралия объявила о санкциях в отношении 33 российских бизнесменов
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Bloomberg: 33 российских бизнесмена и члены их семей попали под новые санкции Австралии
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