В санкционный список, попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава РостехаСергей Чемезов, глава РФПИКирилл Дмитриев, президент "Транснефти" Николай Токарев и председатель госкорпорации ВЭБ.РФИгорь Шувалов.
«На рынке кардинга (мошенничество с платежными картами) наблюдается ажиотаж: за три дня в сеть были на безвозмездной основе слиты данные более 100 тыс. карт российских банков», — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на Infosecurity.
Минфин России утвердил временный порядок осуществления выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, предусматривающий использование счетов "С" для выплат нерезидентам, говорится в сообщении министерства.