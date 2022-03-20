РБКАвстралия запретила экспортировать в Россию глинозем и алюминиевую рудуАвстралийским компаниям запрещены поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов.РБКОтмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из России, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.РИА НовостиУтверждается, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.РБКРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКИА Красная ВеснаЯмал-МедиаREGNUMT24Life.ruПрофильИзвестияЭкономика сегодняНТВРосбалтТелеканал 360°Вечерняя МоскваКомсомольская правдаПодробнее о событииАвстралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленностиИнтерфакс20:52Австралия запретила экспортировать в Россию глинозем и алюминиевую рудуРБК20:36Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РоссиюРЕН ТВ19:37МИД Австралии ввёл запрет на экспорт алюминиевых руд, бокситов и глинозёма в РоссиюRT на русском19:49Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых рудКоммерсантъ19:34Власти Австралии запретили экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситовРИА Новости19:26Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РоссиюТАСС19:11Показать ещёОценить993Поделиться