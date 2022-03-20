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Австралия запретила экспортировать в Россию глинозем и алюминиевую руду

Австралийским компаниям запрещены поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов.
РБК
Отмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из России, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.
РИА Новости
Утверждается, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.
РБК
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности
Интерфакс20:52
Австралия запретила экспортировать в Россию глинозем и алюминиевую руду
РБК20:36
Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
РЕН ТВ19:37
МИД Австралии ввёл запрет на экспорт алюминиевых руд, бокситов и глинозёма в Россию
RT на русском19:49
Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд
Коммерсантъ19:34
Власти Австралии запретили экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов
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Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
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