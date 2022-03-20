Будьте в Плюсе

Австралия запретила экспортировать в Россию глинозем и алюминиевую руду

Австралийским компаниям запрещены поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов.
РБК
Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила
 о новых санкциях против России.
Коммерсантъ
Отмечается, что на сегодняшний день Канберра ввела 476 санкций в отношении 443 физических лиц из РФ, "включая многих олигархов", а также против 33 организаций.
РИА Новости
Утверждается, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.
РБК

Подробнее о событии

Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
РЕН ТВ19:37
Австралия запретила экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов
Взгляд.ру19:46
Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию
Телеканал 360°19:46
МИД Австралии ввёл запрет на экспорт алюминиевых руд, бокситов и глинозёма в Россию
RT на русском19:49
Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд
Коммерсантъ19:34
Власти Австралии запретили экспорт в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов
РИА Новости19:26
Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию
ТАСС19:11

Интересное

Зеленский заявил, что СНБО Украины приостановил деятельность некоторых партий

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения некоторых оппозиционных партий, якобы связанных с РФ.
ТАСС20:53

Экс-советник президента США Болтон заявил об ошибке Байдена перед спецоперацией России

Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа, счел "большой ошибкой" предшествовавшие российской спецоперации по демилитаризации Украины заявления американских властей о том, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию.
РИА Новостивчера в 16:12

Рейтер: США предложили Турции передать приобретенные в России системы ПВО С-400 Украине

США предлагают Турции передать системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.
РИА Новости20:07

В международных банках на Багамах находятся активы россиян на $3 млрд

Центробанк Багамских Островов нашел в стране активы на $3 млрд, которые связаны с россиянами.
Коммерсантъвчера в 16:34

Премьер-министр Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище на британской территории.
Lenta.ru20:11

Журналистов Fox News испугала песня Олега Газманова

Журналисты Fox News восприняли эти слова как намёк на восстановление Советского союза президентом России Владимиром Путиным.
Yakutsk.ru17:45

В Китае зафиксировали два первых случая смерти от COVID-19 с января

В прошедшую пятницу в Китае зафиксировали два случая смерти от коронавирусной инфекции, они стали первыми с января 2022 года, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в субботу.
Интерфаксвчера в 00:05

Mitsubishi продала автозавод производителю туалетной бумаги

Компания Mitsubishi Motors заключила сделку с брендом Daio Paper по продаже собственного автозавода Pajero Manufacturing, который называли жемчужиной производственной империи бренда.
Motor18 марта в 10:49

Минтруд: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%

В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.
РБКвчера в 11:46

Глава минфина Болгарии Василев заявил об отказе продлевать контракт с «Газпромом»

Ранее экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди заявил, что Европа в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа.
РИА Новости18:50