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Австралия запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с «делом Магнитского»

Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с "делом Магнитского", сообщила
 глава МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.
РИА Новости
Под ограничения попали и 33 российских бизнесмена.
Российская газета
Сергей Магнитский умер в ноябре 2009 года в московском СИЗО.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава МИД Австралии заявила о введении санкций против 39 россиян
Московский Комсомолец23:02
Австралия ввела первый пакет санкций против 39 российских граждан, подозреваемых в коррупции
Комсомольская правда22:57
Австралия ввела санкции против 39 подозреваемых в коррупции россиян
Газета.Ru22:42
Австралия ввела санкции против 39 граждан РФ, подозреваемых в том числе в коррупции - МИД
ТАСС22:51
Австралия ввела санкции против 39 россиян
ТК Звезда22:55
Австралия запретила въезд 39 россиянам, которых считает связанными с «делом Магнитского»
РИА Новости22:41
Глава МИД Пейн: Австралия ввела санкции против 39 россиян, связанных с «делом Магнитского»
Lenta.ru22:27

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