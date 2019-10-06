Мужчина убил пятерых человек на горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль (Австрия). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию. По данным издания, преступление совершил 25-летний молодой человек.

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