Происшествия
РБКВ Австрии мужчина из ревности убил девушку и ее семью
Мужчина убил пятерых человек на горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль (Австрия). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию. По данным издания, преступление совершил 25-летний молодой человек.
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Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
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Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Kinonews.ru вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Пока девушка не называет имени своего нового возлюбленного, но уже Маргарита познакомила молодого человека со своей мамой и в скором будущем планирует сыграть свадьбу.
Ugpressa.ru 04 октября в 02:56
Кино
Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве
Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета 14:24
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:06
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Армия и оружие
Под Донецком из крупнокалиберного пулемета уничтожен боевик бригады имени Рыцарей Зимнего похода
Rusvesna.su 16:02
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
Экономика сегодня 05:00
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Единоборства
Головкин одержал победу в бою против Деревянченко
Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.
ФАН 00:14
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
В матче чемпионата Гватемалы судья показал 8 красных карточек
Metaratings 15:01
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru 06:17
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове
"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", - сказала Врадий.
ТАСС 11:47
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
RT на русском 15:58
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
Вечерняя Москва 11:31
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43