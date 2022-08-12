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Австрийская Mondi продаст активы в Коми компании Харитонина за 1,5 млрд евро

Австрийская группа Mondi заключила соглашение о продаже своего крупнейшего предприятия в России - "Монди Сыктывкар" (вместе с двумя дочерними структурами) компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро).
Интерфакс
Группа Mondi сообщила о продаже своего подразделения «Монди Сыктывкар» инвестиционной компании Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. или 1,5 млрд евро по текущему курсу.
Ведомости
О намерении продать свои российские активы группа Mondi сообщала 5 мая.
ТАСС
По данным группы, на 31 декабря 2021 года чистая стоимость активов всех российских предприятий компании составляла 687 млн евро.
ТАСС

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