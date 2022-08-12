В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, а также в ходе провокаций на госгранице и в регионах, прилегающих к районам спецоперации на Украине.