Австрийская группа Mondi заключила соглашение о продаже своего крупнейшего предприятия в России - "Монди Сыктывкар" (вместе с двумя дочерними структурами) компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей (около 1,5 млрд евро).
Группа Mondi сообщила о продаже своего подразделения «Монди Сыктывкар» инвестиционной компании Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. или 1,5 млрд евро по текущему курсу.
Американская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в аварии в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу, 12 августа, в возрасте 53 лет, об этом пишет The Guardian со ссылкой на семью артистки.
Отмечается, что сочетание ряда событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и «привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов».
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, а также в ходе провокаций на госгранице и в регионах, прилегающих к районам спецоперации на Украине.