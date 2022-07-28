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Австрийская OMV: не ждем, что поставки газа из России полностью прекратятся

«С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает полного прекращения экспорта природного газа из России, однако неопределенность в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим убыткам», — заявили в компании.
Известия
20 июля министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что в Европе наступит напряженная ситуация, если Россия прекратит поставки по «Северному потоку».
Известия
27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию и другие европейские страны сократились до 20% от мощности газопровода.
Известия
В случае дальнейших перебоев с поставками газа из России OMV может использовать газ из своих хранилищ для снабжения потребителей и имеет доступ к рынку сжиженного газа, отмечает OMV.
ТАСС

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