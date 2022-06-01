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Австрийская OMV оплатила поставки российского газа в рублях

Австрийская нефтегазовая компания OMV оплатила в мае поставки газа из России по новой схеме, сообщил
 ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости
Платеж прошел без проблем, заявил представитель австрийского концерна.
Коммерсантъ
Как отмечалось, OMV реализовала процесс оплаты, не нарушающий введенные санкции, и считает платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро.
ТАСС
Дания - не единственная страна Европы, поставки российского газа в которую были прекращены за отсутствия оплаты за голубое топливо в рублях.
Московский Комсомолец

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