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Австрийская OMV отказалась от инвестиций в Россию

Австрийская нефтяная компания OMV больше не осуществляет инвестирование в Россию.
Коммерсантъ
В OMV отметили, что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи компании, однако исполнительным советом было принято решение не осуществлять в будущем никаких инвестиций в российские проекты.
РБК
В конце февраля о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» сообщила нефтегазовая компания Shell.
Московский Комсомолец
На фоне военной операции России в отношении Украины «Газпром» и «Роснефть» потеряли стратегических партнеров.
Коммерсантъ

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Австрийская OMV отказалась от инвестиций в Россию
Коммерсантъвчера в 15:30
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OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты
ТАССвчера в 14:36
Австрийская нефтяная компания OMV отказалась от инвестиций в Россию
Московский Комсомолецвчера в 14:35
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Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты
Lenta.ruвчера в 15:17
Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию
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