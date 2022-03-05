В OMV отметили, что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи компании, однако исполнительным советом было принято решение не осуществлять в будущем никаких инвестиций в российские проекты.
Минобороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 5 млн руб. семьям военнослужащих, погибших в ходе «специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», сообщается на сайте Кремля.