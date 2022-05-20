Президент России Владимир Путин в беседе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что спад строительства в регионе был отмечен до специальной операции в Донбассе, в связи с чем её упоминание в данном контексте неуместно.
Первый, например, является самым популярным кроссовером в Индии и внешне напоминает модель Renault Sandero Stepway, а с текущего года он продается не только с ДВС (110-сильным бензиновым и 110-сильным дизельным агрегатом), но и с полностью электрическим мотором.
«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — заявило ведомство.