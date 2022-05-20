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OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро

Австрийская энергетическая компания OMV подтвердила, что открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщили РБК в компании.
РБК
«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».
РБК
Президент России Владимир Путин с 1 апреля перевел в рубли оплату за поставки российского газа для недружественных стран.
Коммерсантъ
В Еврокомиссии уточняли, что оплата газа в рублях будет нарушать введенные против России санкции.
РБК

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Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для оплаты российского газа
ТАСС13:05
OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро
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