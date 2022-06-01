Как сообщили в комитете, в середине мая держатели евробондов Россия-2022 подали уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить $1,9 начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска.
Согласно предоставленным сведениям, разведывательная группа Южного военного округа, выполняя одно из боевых заданий в рамках специальной военной операции на территории Украины, захватила позиции украинской армии и ликвидировала танк противника.
Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает издание Politico со ссылкой на близкие к переговорам источники.
Российское Министерство иностранных дел (МИД РФ) представило доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов.