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Австрийская OMV оплатила поставки российского газа в рублях

Австрийская нефтегазовая компания OMV оплатила в мае поставки газа из России по новой схеме, сообщил
 ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости
Как отмечалось, OMV реализовала процесс оплаты, не нарушающий введенные санкции, и считает платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро.
ТАСС
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна перейдёт на оплату поставок газа в недружественные государства в рублях.
Говорит Москва
Однако позже ЕК обновила рекомендации, заявив, что санкции не запрещают открывать счета в Газпромбанке и оплачивать газ в валюте, указанной в контракте.
РБК

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